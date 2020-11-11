В «жёлтой зоне». Как будет проходить учеба во второй четверти в школах Костанайской области?

Об организации учебного процесса во второй четверти в школах Костанайской области рассказала на брифинге руководитель областного управления образования Зауре Байменова.

По словам Зауре Байменовой, школьники Костанайской области продолжат обучение во второй четверти в таком же формате, в каком учились в первой четверти.

«В области наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. Идет рост заболевания коронавирусной инфекцией, возросло количество новых случаев с 18 до 60. Несмотря на то, что в постановлении главного санитарного врача РК от 2 ноября 2020 года, со второй четверти разрешено обучение в традиционном формате в школах с контингентом до 300 учащихся и наполняемостью не более 15 человек, а также разрешено обучение в дежурных группах для 5 классов, я хотела бы отметить, что на сегодняшний день нами принято решение не переходить по данному формату обучения. Основная причина — сохранение здоровья не только наших детей, но и педагогов. Обучение во второй четверти будет по формату первой четверти, то есть продолжат работу 336 школ с количеством учащихся до 180 детей, практически все они в сельской местности, и также продолжат работу дежурные группы начального звена 1-4 классы, с наполняемостью не более 15 детей»,- сказала Зауре Байменова.

Кроме того, Зауре Байменова сообщила о ситуации в школах Костанайской области, где ранее были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией среди учеников дежурных классов, учителей и медперсонала.

«Случаи заражения среди учащихся тоже были, это дети, которые в большей части обучаются в дистанционном формате и в меньшей части в штатном режиме. На сегодняшний день 26 таких случаев. Ранее средняя школа №4 города Житикара была закрыта на двухнедельный карантин, сейчас срок карантина завершился, во второй четверти данная школа начнет работать в прежнем режиме. Кроме этого случаи были в школе-лицее №1 Костаная и школе-гимназии имени Горького. В данных школах продолжится режим карантина, в школе-гимназии имени Горького до 17 ноября, а в школе-лицее №1 до 12 ноября. Решение о продолжении карантина, либо его снятия принимают органы СЭС»,- говорит Зауре Байменова.

Напомним, ранее Межведомственной комиссией было принято решение со второй четверти перевести на традиционный формат работу городских и сельских школ до 300 учащихся. По заявлению родителей в дежурных классах разрешат учиться 1-5 классам, в международных школах — до 7 класса.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.