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В «жёлтой» зоне остался только один регион, все остальные в «красной»

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 июля 2021 года.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: Туркестанская область.

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COVID-2019 в Казахстане

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101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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