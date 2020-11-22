В зимние месяцы могут быть введены строгие ограничения в разных регионах РК — эксперт

В зимние месяцы могут быть введены строгие ограничения в разных регионах Казахстана. Так считает директор Оперативного центра по ЧС в области общественного здравоохранения Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Альберт Аскаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в Республике Казахстан темпы роста заболеваемости COVID-19 населения ниже, чем на пике первой волны, которая регистрировалась летом этого года. В июле, в период пика эпидемии коронавирусной инфекции в Казахстане ежедневно регистрировалось в среднем от 1600 до 1800 случаев COVID-19, при этом ежесуточный прирост заболеваемости составлял более 3%. Сейчас количество ежедневно регистрируемых случаев COVID-19 в республике составляет от 600 до 800, темпы ежесуточного прироста заболеваемости менее 1%», – сказал А.Аскаров.

В тоже время, по его словам, есть регионы, в частности Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области, которые стабильно вошли в «красную зону», согласно «Матрицы оценки эпидемиологической ситуации по COVID-19 в стране», что обусловило введение дополнительных ограничительных мер в этих регионах. Вместе с тем, пик заболеваемости второй волны COVID-19 в Казахстане прогнозируется в зимние месяцы, что, возможно, потребует принятия более строгих ограничений и в других регионах Казахстана.

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