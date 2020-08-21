Вакцин от гриппа в Костанайской области закупят на 10 тысяч больше

В Костанайской области приступили к закупу вакцин от гриппа. В этом году их приобретут на 10 тысяч доз больше, чем в прошлом. Такое решение позволит охватить 8,5 процентов всего населения региона и сформировать коллективный иммунитет, передает alau.kz

Приближается осень, а вместе с ней и плановая вакцинация людей от гриппа. Для части населения она, как и в прошлом году, будет бесплатной. Вот только теперь число прививаемых решили увеличить.

«Местным исполнительным органом выделены средства на приобретение 70 тысяч доз вакцин против гриппа. Это на 10 тысяч доз больше, чем в прошлом году. Закупается вакцина российского производства «Гриппол плюс» производства Петровакс Фарм»,- рассказала Гулим Досумова, руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Костанайской области.

Решение закупить больше вакцин в департаменте не связывают с угрозой новой волны коронавируса этой осенью. Число вакцинируемых в принципе увеличивают ежегодно. В регионе стремятся охватить 10 процентов от всех жителей области. Однако даже дополнительные 10 тысяч вакцин пока позволят привить лишь 8,5 процентов населения.

Прививать бесплатно будут те же группы риска, что и в прошлом году. Это медицинские работники, люди с хроническими заболеваниями, дети, оставшиеся без попечения родителей, беременные женщины, люди, которые находятся в медико-социальных учреждениях и те, кто имеет эпид.показания.

Расширять этот перечень не планируют, хотя общее число прививаемых увеличится в каждой из групп. Обратиться за бесплатной прививкой можно будет в поликлиники по прикреплению. Остальным желающим, которые в группы риска не попали, придется заплатить, чтобы им поставили вакцину.

«Количество платных кабинетов сейчас медицинскими организациями определяются. И поэтому несколько позже будет информация, кто будет прививать население на платной основе. По опыту прошлого года в пределах 2 тысяч вакцина стоила»,- сообщила Гулим Досумова.

В этом году вакцинация будет проводиться в конце сентября и начале октября. О ее точных датах будет сообщено дополнительно.

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