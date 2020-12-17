Вакцина не сможет остановить коронавирус в 2021 году — австралийские ученые

В академии здравоохранения и медицинских наук в Австралии (AAHMS) считают, что с помощью вакцины не удастся победить пандемию коронавируса в 2021 году. Об этом говорится в сообщении на MedicalXpress, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Всеобщая вакцинация займет много времени, поэтому необходимо прибегать к другим мерам по сдерживанию COVID-19.

В опубликованном отчете изложены дальнейшие действия по реагированию на распространение инфекции. Хотя вакцины продемонстрировали 90-процентную эффективность, их производство, транспортировка и применение потребуют больших усилий и затрат, и вакцинация большей части населения станет возможной только к концу следующего года.

Поэтому ученые полагают, что необходимо продолжать строго соблюдать целый комплекс мер. В их число входят всеобщее тестирование, самоизоляция, карантин, социальное дистанцирование, ношение масок, а также лечение и правильно организованная вакцинация.

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