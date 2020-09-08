Вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот в России

Первая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», разработанной центром Гамалеи, выпущена в гражданский оборот, в ближайшее время ожидаются поставки препарата в регионы, сообщила пресс-служба Минздрава, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Как отметили в ведомстве, вакцина прошла все необходимые лабораторные испытания.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
В ходе испытаний препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.
При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19.
COVID-2019 в Казахстане
106425 - зарегистрированно
99893 - выздоровевших
1588 - летальных случаев
3436 - в Костанайской области