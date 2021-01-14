Вакцина Pfizer может появиться в Казахстане не раньше второй половины 2021 года

В Караганде произвели опытную партию российской вакцины «Спутник V». И ее уже отправили в Москву для прохождения контроля качества, передает alau.kz

Казахстан продолжает готовиться к вакцинации от коронавируса. Как сообщили на столичном брифинге, компания «СК-Фармация» уже подготовила 4 своих хаба для того, чтобы разместить там партии будущих вакцин. А между складами и управлениями здравоохранения в регионах уже отработали порядок взаимодействия.

«Сейчас разрабатываются методические рекомендации полностью по проведению, хранению и транспортировке вакцин. По шприцам сейчас уже подготовлены запасы по тем объемам, которые будут для вакцинации и в дальнейшем этот процесс продолжается»,- рассказал на столичном брифинге Нурлыбек Асылбеков, и.о. заместителя председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля.

Вакцинация в Казахстане может начаться в конце февраля. Но для этого необходимо чтобы отечественная вакцина успешно завершила все фазы испытаний, а российский аналог «Спутник V», который будет производиться в Караганде, подтвердил качество местного выпуска. И этим уже занялись.

«Была выработана опытная партия. Она согласно технологическому процессу направлена на контроль в институт в Россию и сейчас он еще проводится там. В соответствии с нормативными документами, которые допускают ее контроль качества – это в течение одного месяца. До сегодняшнего дня еще результаты не прибыли»,- сообщил Нурлыбек Асылбеков.

Как только будут получены положительные результаты контроля по российской вакцине, в Караганде приступят к ее промышленному производству. Планируется, что выпуск достигнет 2 миллионов доз. А вот о закупе других зарубежных вакцин данные пока не озвучивают. Переговоры с другими государствами еще ведутся Казахстаном. Появиться в нашей стране такие иностранные аналоги, как «Pfizer», если и смогут, то не раньше второй половины 2021 года. Но предварительно всем им придется пройти местную регистрацию.

«На сегодня зарегистрирована, дана временная регистрация отечественной вакцине «KazQOVID-in». Временная регистрация выдана 31 декабря на 9 месяцев. По «Спутнику» сейчас идут подготовительные работы. По нему еще должны представить соответствующее регистрационное досье»,- пояснил и.о. заместителя председателя Комитета.

Тем временем в мире зафиксировали новый штамм коронавируса, который был обнаружен в Великобритании. Предварительно считается, что он распространяется быстрее уже привычного штамма «ковида» и при этом в большей степени поражает молодежь. Более точные выводы будут сделаны учеными после его детального исследования. Заражение человека «британским» штаммом уже выявили в соседней России. В Казахстане же подобные случаи пока не зарегистрированы.

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