Вакцина Pfizer опасна для мальчиков — ученые

Американские ученые выявили возможность сердечного заболевания от вакцины у мальчиков

Американские ученые выявили побочный эффект вакцины Pfizer/BioNTech Covid у мальчиков. По их мнению, мальчики с большей вероятность приобретут сердечное заболевание — миокардит, чем попадут в больницу с коронавирусом, передает Деловой Казахстан.

Мальчики 12-15 лет, не имеющие сопутствующих заболеваний, имеют в 4-6 раз больше шансов получить диагноз вакцино-связанный миокардит, чем заразиться ковидом. У большинства детей, которые испытали этот редкий побочный эффект, симптомы появились в течение нескольких дней после второй вакцины Pfizer/BioNTech. Но аналогичный побочный эффект наблюдается и при прививке Moderna. По словам авторов исследования, около 86% пострадавших мальчиков нуждались в госпитализации, — пишет The Guardian, ссылаясь на исследования.

Профессоры Великобритании уже задумались над тем, что принятый Объединенным комитетом Великобритании по вакцинам и иммунизации в отношении подростковых вакцин осторожный подход – это правильное решение.

К слову, ученые из Калифорнийского университета выявили, что частота миокардита после двух прививок вакцины Pfizer/BioNTech встречается всего в 162,2 случая на один миллион для здоровых мальчиков в возрасте 12-15 лет и 94 случая на один миллион для здоровых мальчиков в возрасте 16-17 лет. При этом среди девочек эти цифры ниже — 13,4 и 13 случаев на миллион, соответственно.

Отмечается, что в большинстве случаев миокардит возникал после второй дозы вакцины, поэтому считается, что однократная прививка может защитить детей и снизить риск побочного эффекта.

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