Вакцинация, донорство, курение. Токаев утвердил новый Кодекс о здоровье

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Также Президент подписал сопутствующий закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».

Кодекс о здоровье стал одним из самых обсуждаемых законопроектов последних двух лет.

Норма о введении обязательной вакцинации вызвала споры среди казахстанцев. Многие высказывались против нее. При этом в Минздраве заявили, что отказ от вакцинации детей является нарушением права детей на охрану здоровья, гарантированного Конституцией, определенного Конвенцией о правах ребенка ООН и законом «О правах ребенка в Республике Казахстан».

В итоге в Кодексе вакцины разделили на добровольные и обязательные. В каждом случае будет действовать право родителей на информированное согласие или отказ от вакцинации. При этом детские сады могут отказать в приеме детей без прививок.

Кодекс запретит казахстанцам шуметь в рабочие дни — с 22.00 до 09.00, в выходные и праздничные дни — с 23.00 до 10.00. Новшество изменит статью 437 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение тишины».

Блок поправок коснулся потребителей сигарет. В кодексе электронные сигареты, системы нагревания табака и кальяны приравнены к обычным сигаретам. Возрастной ценз для продажи табачных изделий повышен с 18 до 21 года. Также введен штраф за курение в автомобиле, если в салоне находится несовершеннолетний ребенок.

Уголовная ответственность отменена за врачебные ошибки. В Кодекс введен термин «медицинский инцидент», когда в результате проведения лечения произошли неожиданные осложнения и неблагоприятные исходы связаны именно с особенностями организма человека. В то же время врачей ждет уголовное наказание за халатность.

Изменена норма о донорстве. Внесены поправки, регламентирующие порядок изъятия органов и тканей у посмертного донора. Предусмотрено, что изъятие органов невозможно при наличии прижизненного волеизъявления о своем несогласии стать донором. В случае, если после смерти такого заявления не было, то изъятие его органов может быть осуществлено только при письменном согласии супруги или супруга либо с согласия близких родственников.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.