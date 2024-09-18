Вакцинация началась. Главный санврач Казахстана подписал постановление

В Казахстане началась вакцинация девочек против вируса папилломы человека, основного возбудителя рака шейки матки. Об этом сообщает Комитет санэпидконтроля РК.

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РК от 17 сентября, в плановом порядке вакцинации подлежат девочки в возрасте 11 лет. Также будет проведена наверстывающая иммунизация для девочек от 12 до 13 лет включительно. Прививки будут проводиться в медицинских кабинетах школ после получения информированного согласия родителей или законных представителей. По желанию родителей вакцинация также может быть проведена в поликлиниках по месту прикрепления.

«Рак шейки матки является вторым по распространенности видом рака среди женщин всех возрастов в Казахстане и второй по частоте причиной смерти женщин в возрасте от 25 до 44 лет. Ежегодно в стране регистрируется около 1900 новых случаев этого заболевания. Научные исследования доказали, что основной причиной рака шейки матки является инфицирование ВПЧ. Вакцинация направлена на защиту здоровья девочек от одного из самых опасных видов рака. Вакцина против ВПЧ доказала свою эффективность и безопасность на международном уровне. Сегодня вакцина против ВПЧ используется в 135 странах мира, включая Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан. В ряде стран распространенность ВПЧ среди женщин на сегодняшний день снизилась на 90% благодаря вакцинации», — говорится с постановлении.

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