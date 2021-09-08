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Вакцинация. О подготовке у сезону ОРВИ и гриппа сообщили в минздраве

www.vedomosti.ru

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В текущем году на бюджетные средства закуплено 2,5 млн. доз вакцины «ГРИППОЛ+» (производства Российской Федерации). Вакцина содержит штаммы против предстоящего сезона. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

«Это позволит охватить 13% от общего населения республики, при рекомендуемом ВОЗ – не менее 10%», — отметил Шоранов.

Кроме закупленной вакцины «ГРИППОЛ+» в Казахстане зарегистрированы ещё 4 вакцины против гриппа от 3-х производителей:

  • вакцина «Ваксигрип Тетра», производства Санофи-Пастер (Франция);
  • «Инфлювак» (Нидерланды);
  • противогриппозная вакцина производства Синовак Биотек (Китай)».

Напомним, утвержден алгоритм проверок организаций по вакцинации.

 

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