Вакцинация. О подготовке у сезону ОРВИ и гриппа сообщили в минздраве

www.vedomosti.ru
В текущем году на бюджетные средства закуплено 2,5 млн. доз вакцины «ГРИППОЛ+» (производства Российской Федерации). Вакцина содержит штаммы против предстоящего сезона. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.
«Это позволит охватить 13% от общего населения республики, при рекомендуемом ВОЗ – не менее 10%», — отметил Шоранов.
Кроме закупленной вакцины «ГРИППОЛ+» в Казахстане зарегистрированы ещё 4 вакцины против гриппа от 3-х производителей:
- вакцина «Ваксигрип Тетра», производства Санофи-Пастер (Франция);
- «Инфлювак» (Нидерланды);
- противогриппозная вакцина производства Синовак Биотек (Китай)».
Напомним, утвержден алгоритм проверок организаций по вакцинации.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Tags: Алау вакцина грипп здоровье Казахстан карантин коронавирус Костанай Костанайская область минздрав новости общество