Вакцинация. О подготовке у сезону ОРВИ и гриппа сообщили в минздраве

В текущем году на бюджетные средства закуплено 2,5 млн. доз вакцины «ГРИППОЛ+» (производства Российской Федерации). Вакцина содержит штаммы против предстоящего сезона. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

«Это позволит охватить 13% от общего населения республики, при рекомендуемом ВОЗ – не менее 10%», — отметил Шоранов.

Кроме закупленной вакцины «ГРИППОЛ+» в Казахстане зарегистрированы ещё 4 вакцины против гриппа от 3-х производителей:

вакцина «Ваксигрип Тетра», производства Санофи-Пастер (Франция);

«Инфлювак» (Нидерланды);

противогриппозная вакцина производства Синовак Биотек (Китай)».

Напомним, утвержден алгоритм проверок организаций по вакцинации.

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