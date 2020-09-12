Вакцинация против гриппа в Казахстане начнется 15 сентября

Уже на следующей неделе, то есть раньше срока, в Казахстане начнется массовая вакцинация против гриппа. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой. Для ее проведения были закуплены больше 2 миллионов доз вакцины, передает alau.kz

Получить прививку против гриппа в этом году можно будет раньше. Министр здравоохранения сообщил о времени проведения вакцинации, которое в сравнении с прошлыми сезонами сместилось на пару недель.

«Для подготовки закуплено 2 199 990 доз вакцин против гриппа. Сейчас эти вакцины поступили во все регионы, и с 15 сентября по 15 октября начнется массовая иммунизация против гриппа во всех регионах Казахстана»,- сообщил Алексей Цой, министр здравоохранения.

Не за горами может оказаться и вакцинация против коронавируса. Но пока отечественная вакцина только проходит клинические испытания. Зато Казахстаном ведутся переговоры с другими странами о закупе зарубежных вакцин. И среди них оказываются не только российские производители. Приобрести планируют 5,5 миллионов доз. При этом министр заявил, что в стране учтут информацию о выявлении побочных эффектов от некоторых из разрабатываемых на сегодня вакцин против коронавируса.

«Любая вакцина, которая имеет побочные действия либо не будет доказана, конечно, не будет допускаться на территорию Казахстана, но сейчас все вакцины, включая российскую, этапы испытаний проходят. И каждая технологическая компания работает над совершенствованием. В Казахстане будет использоваться только проверенная вакцина, и она будет доведена до наших граждан»,-сказал министр.

Пока вопросы вакцинации находятся на стадии переговоров и разработок, в стране готовятся принять новую волну заболевания. Для этого уже строится больше десятка новых больниц по всей стране и планируется увеличение коечного фонда.

«На сегодняшний день планируем развернуть 71 126 коек. При этом в настоящий момент функционирует 10 257. 5 998 аппаратов ИВЛ будет поставлено в наш текущий эпид.сезон. 21 566 коек будут обеспечены кислородом»,- поделился Алексей Цой.

Также министр сообщил, что определены 2-месячные запасы лекарств, которые должны находиться в медицинских учреждениях. Эта информация уже доведена до поликлиник региона для исполнения.

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