Вакцинацию от коронавируса будут записывать на видео в Казахстане

Весь процесс вакцинации от коронавируса в Казахстане будут записывать на видео. Камерами оснастят все специальные процедурные кабинеты, где будут вакцинировать от коронавируса. Они откроются при городских и районных больницах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал «Астана».

Сообщается, что после осмотра врача получатель вакцины от коронавируса пройдет на укол и получит его перед объективом камеры. В кабинетах на всякий случай предусмотрена зона поствакцинального наблюдения и зона неотложной медпомощи.

Напомним, прививочная компания российским препаратом «Спутник V» в Казахстане стартует с 1 февраля.

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