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Вакцинацию пришлось приостановить в Костанайской области

В Костанайской области вынужденно приостановили вакцинацию, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на  «Хабар 24».

Уточняется, что причиной этому стало отсутствие в регионе первого компонента «Спутника V».

Желающих пройти иммунизацию с каждым днем становится все больше. Как заявили специалисты профильного ведомства, очередная партия вакцины в пути. Она поступит в медицинские учреждения региона в ближайшие дни.

По данным канала, с начала старта вакцинации в регионе от коронавируса защитились больше 30 тысяч человек.

«Недели две хотел сходить вакцинироваться, никак времени не было. Был на работе. Вот сегодня нашел время, пошел в поликлинику. Мне сказали, что вакцины закончилась, к сожалению. Надеюсь, в скором времени они прибудут», — сказал житель Костаная Еркин Конырша.

«Вакцина сейчас находится в Нур-Султане. Завтра уже ожидаем поставку на наш склад. Придет около 5 тысяч доз вакцины в нашу область. 25-26-го числа придет около 21 тысячи доз, и 28 апреля мы ожидаем 6 тысяч доз», — сообщила заместитель руководителя Управления здравоохранения области Анжела Бексултанова.

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COVID-2019 в Казахстане

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101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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