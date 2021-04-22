Вакцинацию пришлось приостановить в Костанайской области

Уточняется, что причиной этому стало отсутствие в регионе первого компонента «Спутника V».
По данным канала, с начала старта вакцинации в регионе от коронавируса защитились больше 30 тысяч человек.
«Недели две хотел сходить вакцинироваться, никак времени не было. Был на работе. Вот сегодня нашел время, пошел в поликлинику. Мне сказали, что вакцины закончилась, к сожалению. Надеюсь, в скором времени они прибудут», — сказал житель Костаная Еркин Конырша.
«Вакцина сейчас находится в Нур-Султане. Завтра уже ожидаем поставку на наш склад. Придет около 5 тысяч доз вакцины в нашу область. 25-26-го числа придет около 21 тысячи доз, и 28 апреля мы ожидаем 6 тысяч доз», — сообщила заместитель руководителя Управления здравоохранения области Анжела Бексултанова.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области