Вакцинировалась и выиграла. В Костанайской области определился обладатель нового автомобиля

Напомним, в регионе был объявлен розыгрыш, в котором смогли поучаствовать жители области, кто получил прививку первым компонентом в период с 1 августа по 30 сентября. И сегодня стало известно имя победителя.

Поощрять вакцинированных жителей области начали еще летом, тогда было разыграно 10 телефонов, а в конце июля аким области сообщил о розыгрыше, где главным призом станет автомобиль. Попытать удачу предоставилась возможность тем, кто получил первую дозу вакцины в период с 1 августа по 30 сентября. Таких в регионе оказалось более 70 тысяч человек.

«Количество людей получивших 1 компонент в это период составляет 73477 человек. Всего с 1 февраля в области вакцинировано — 320 тысяч человек, охват составляет -63%, вторым компонентом — 293 тысячи, охват составляет — 58%. Сейчас мы начнем розыгрыш»,- отмечает руководитель отдела управления здравоохранения Ануар Едресов.

Все вакцинированные в этот период даже не подозревая, становились автоматически участниками розыгрыша. Еще одно из условий — быть прикрепленным к одной из поликлиники области. Определяет победителя специальная программа.

Победителем сегодняшнего розыгрыша стала жительница Рудного Валентина Брум, женщине 69 лет. Узнав ее номер телефона, ей позвонили и сообщили об этом, поверила в это она не сразу.

Пока новый Chevrollet Nexia 2021 года выпуска стоит возле торгового центра «Kostanay Plaza». В ближайшее время определится дата, когда ключи от автомобиля вручат победительнице

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