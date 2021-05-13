Вакцинированные казахстанцы будут иметь в Ashyq зеленый статус

Систему Ashyq пообещали интегрировать с паспортами вакцинации до июля. Планируется, что вакцинированные казахстанцы будут иметь «зеленый» статус в течение года после принятия второй дозы вакцины от коронавируса, передает Tengrinews.kz.

«Паспорт вакцинации будет интегрирован, в настоящее время идут технические работы с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Цвет будет определен «зеленый» как статус у всех, кто вакцинировался двумя компонентами«, — сообщила на брифинге СЦК руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Минздрава Жанар Уразалина.

По ее словам, интеграция должна завершиться до 1 июля.

«Что касается паспорта вакцинации, получается, у нас стоит срок до 1 июля, но мы постараемся пораньше технически все вопросы закрыть, чтобы человек, который получил вакцину, был с «зеленым» статусом», — пояснил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов. Заместитель председателя НПП «Атамекен» Юлия Якупбаева пояснила, почему база все еще не интегрирована. По ее словам, есть вопросы, которые необходимо обсудить в том числе с учеными. К примеру, как долго будет «зеленый» статус у вакцинированных. По словам Уразалиной, «зеленый» статус вакцинированным планируют дать на год. Что делать потом — решается. «Эти все вопросы очень социально значимы. Мы их обсуждаем. Эти вопросы пока не решены, поэтому мы пока не можем паспорта вакцинации вшить в программу Ashyq. Надо сначала концептуально обсудить с учеными и так далее», — пояснила Якупбаева.

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