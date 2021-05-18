Вакцинированных от ковида призвали готовиться к повторной прививке

Людям, которые в 2021 году полностью вакцинируются от коронавирусной инфекции, нужно быть готовыми к повторной вакцинации в 2022 году. Об этом в интервью изданиям медиагруппы Funke заявил глава постоянной комиссии по вакцинации Германии профессор Томас Мертенс, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

«Вирус не уйдет от нас. Поэтому нынешние прививки от коронавируса будут не последними. Надо быть готовыми к тому, что в будущем году, возможно, всем нам придется освежить прививку», — сказал ученый.

В свою очередь эксперт Социал-демократической партии Германии по вопросам здравоохранения, бывший эпидемиолог Карл Лаутербах отметил, что иммунная защита после прививки держится полгода. Так что некоторым жителям страны придется проходить повторную вакцинацию уже осенью, отметил политик.

В случае если в стране начнут распространяться варианты коронавируса, против которых имеющиеся вакцины будут малоэффективны, начать делать прививки усовершенствованными препаратами нужно будет уже раньше, считает он.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.