Вакцинированным студентам вузы обещают скидки и подарки

По поручению Министра образования и науки РК А.Аймагамбетова казахстанские вузы запустят акции в поддержку вакцинации среди обучающихся. Студенты, привившиеся от COVID-19, в зависимости от возможностей вузов получат скидки на обучение, проживание в общежитиях и различные подарки, сообщает пресс-служба МОН РК.

Таким образом вузы поддержат работу по усилению темпов вакцинации для защиты здоровья населения. Материальные поощрения получат не только студенты, но и вакцинированные преподаватели высших учебных заведений.

КазНУ имени аль-Фараби, ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, КазНПУ имени Абая, КазНИТУ имени К.И.Сатпаева, ЮКУ имени М.Ауэзова, ЗКУ имени М.Утемисова, Атырауский университет имени Х.Досмухамедова уже запустили акции по поддержке вакцинации.

Для привившихся студентов ряда вузов уже предусмотрены скидки на обучение, проживание в общежитиях, бесплатные путевки в оздоровительные санатории, талоны на бесплатное питание и бесплатный проезд в общественном транспорте.

Также для вакцинированных студентов вузы планируют организовать бесплатные курсы по обучению иностранным языкам, компьютерной грамотности и развитию предпринимательских навыков.

Более того, студенты некоторых вузов смогут получить бесплатные абонементы в фитнес-залы, бассейны, билеты в театры, кинотеатры и на концерты.

Руководители указанных вузов позаботились и о преподавательском составе. Вакцинированные преподаватели получат надбавки или оплачиваемые выходные.

«Вузы обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса в стране. Для них первостепенно здоровье студентов и преподавателей. Поэтому они, после поручения министра, исходя из своих возможностей, принимают самостоятельные решения по стимулированию студентов и преподавателей к вакцинации. Надеемся, что эта акция поможет пробудить сознательность наших граждан. И мы вместе сможем победить опасный вирус и добьемся того, чтобы карантин завершился как можно быстрее. Призываем и другие вузы подключиться к стимулированию вакцинации, так как вакцинация – единственный способ остановить распространение коронавируса», – отметил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

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