Вакцинироваться «Pfizer» могут казахстанцы, планирующие выехать за рубеж — на учебу, работу или лечение

Получить полный, второй курс, вакциной «Pfizer» могут казахстанцы, планирующие выехать за рубеж — на учебу, работу или лечение. Для этого им нужно лишь предоставить подтверждающие документы в пункт вакцинации. Напомним, что с конца марта убрали и список категорий, кому разрешалось привиться «Pfizer».

С конца марта у всех казахстанцев появилась возможность привиться вакциной «Pfizer». Раньше ее получали дети, беременные и кормящие женщины, а также медики. Теперь список категорий убрали, и вакцинироваться могут все желающие. Как отмечают медики, инактивированный «Pfizer» люди переносят хорошо. Редко регистрируют небольшое недомогание, как ожидаемый эффект от прививки.

«Гриппоподобный синдром мы это называем. Конечно мы их все мониторируем и в течение 3-х дней записываем все эти реакции, которые могут проходить после вакцинации. Чаще всего у подростков наблюдается слабость, на втором месте — это температура и болезненность в месте инъекции. Таким пациентам мы объясняем, что физические упражнения запрещаются, мочить нельзя, сами понимаете, что это вакцинация, место инъекции, мы должны беречься», — отмечает врач-эпидемиолог поликлиники №2 Костаная Инна Соколова.

Эпидемиолог рассказала, что в день в их поликлинике вакцинируется и ревакцинируется «Pfizer» от шести до двеннадцати человек. Наибольшую активность проявляют подростки. Сейчас так же появилась возможность получить полный второй курс вакцинации двумя компонентами «Pfizer». От момента завершения первого полного курса должно пройти не менее шести месяцев. В основном, его получают люди, которые планируют выехать за рубеж.

«Вы можете пройти и повторный курс вакцинации. Допустим, если вы получили «Спутник», вы можете пройти первый курс повторно, при наличии подтверждающих документов официальных — если вы выезжаете на работу, на учебу, это могут быть зарубежные клиники для лечения. Поэтому если пациенты предоставят документы, мы можем повторно вакцинировать именно «Pfizer», — говорит врач.

Также Инна Соколова отметила, что несмотря на улучшение эпидобстановки, не стоит пренебрегать ношением масок в местах массового скопления людей, и другими санитарными нормами. И, конечно же, вакцинироваться. Так как это является единственным средством, которое поможет в случае заболевания избежать тяжелых осложнений.

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