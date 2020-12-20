Вакцину QazCovid-in уже начали ставить 3 тысячам добровольцам

В Казахстане приступили к вакцинации 3 тысяч добровольцев вакциной отечественного производства. Информация об этом появилась на официальном сайте премьер-министра страны Аскара Мамина, передает alau.kz

Казахстанская вакцина получила название QazCovid-in. Она уже прошла двухфазовые клинические испытания. Как сообщается на сайте премьер-министра, предварительные результаты, которые дали эти испытания, показали безопасность, иммуногенность и эффективность вакцины на уровне 96 процентов.

Третья фаза испытаний стартовала накануне в субботу. Первые из 3 тысяч добровольцев были привиты отечественной вакциной в Алматы и Таразе. Сообщается, что до конца декабря вакцину получат все участники испытаний.

Ну, а массовую вакцинацию казахстанцев планируют начать уже в марте будущего года. В первую очередь весной вакцину получат медики, учителя и люди с хроническими заболеваниями.

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