Вакцину QazCovid-in уже начали ставить 3 тысячам добровольцам

В Казахстане приступили к вакцинации 3 тысяч добровольцев вакциной отечественного производства. Информация об этом появилась на официальном сайте премьер-министра страны Аскара Мамина, передает alau.kz
Казахстанская вакцина получила название QazCovid-in. Она уже прошла двухфазовые клинические испытания. Как сообщается на сайте премьер-министра, предварительные результаты, которые дали эти испытания, показали безопасность, иммуногенность и эффективность вакцины на уровне 96 процентов.
Третья фаза испытаний стартовала накануне в субботу. Первые из 3 тысяч добровольцев были привиты отечественной вакциной в Алматы и Таразе. Сообщается, что до конца декабря вакцину получат все участники испытаний.
Ну, а массовую вакцинацию казахстанцев планируют начать уже в марте будущего года. В первую очередь весной вакцину получат медики, учителя и люди с хроническими заболеваниями.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области