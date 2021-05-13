Вакцину QazVac обвинили в неожиданном побочном эффекте

Почетный профессор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Бахыт Туякбаева после вакцинации от коронавируса почувствовала онемение рук и ног. В один из таких дней она упала и сломала бедренную кость. Об этом рассказал ее сын Олжас Туякбаев, передает Tengrinews.kz.

Бахыт Туякбаевой 77 лет. Она профессор консерватории имени Курмангазы и выпустила сотни учеников, среди которых есть известные дирижеры. Ее сын Олжас рассказывает, что пенсионерка привилась казахстанской вакциной против коронавируса QazVac. Первый компонент она получила 5 мая в поликлинике.

«Врачи предоставили выбор, и мы выбрали казахстанского производителя вакцины. Я ходил с мамой в поликлинику, лично заполнял заявление. После прививки в течение получаса все было нормально, а потом мама почувствовала онеменение рук и ног. Температуры и аллергических реакций не наблюдалось, но было очень тяжело ходить. Почти все время до 10 мая она лежала дома под нашим присмотром. Но все же упала, когда осталась без внимания буквально на пять минут: просто не могла опереться на ноги», — рассказывает Олжас Туякбаев.

По словам Олжаса, в результате падения Бахыт Туякбаева сломала бедренную кость, женщине сделали операцию в городской клинической больнице № 4. Родные уверены, что случившееся является последствием вакцинации.

«Производитель заявлял, что ограничений по возрасту нет, поэтому и решили ставить казахстанскую вакцину. Те симптомы, которые описывает производитель, а именно температура, озноб, аллергия, в нашем случае отсутствовали. Вакцина ударила по ногам и рукам», — говорит сын.

Разработкой вакцины QazVac занимался Казахстанский научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности (НИИ ПББ) МОН. В ответ на запрос Олжаса разработчики сообщили, что в клинических испытаниях участвовало много людей старше 50 лет, но подобные побочные явления ни у кого не наблюдались. Врачи, проводившие вакцинацию, должны были составить медицинский анамнез и вести контроль клинического состояния весь период осложнений с составлением протокола, добавили в институте.

Управление общественного здоровья Алматы прокомментировало данный инцидент.

«Да, она получила 5-го числа вакцину QazVac. 6 мая у нее был терапевт из поликлиники на осмотре. Пациентка открыла доктору дверь сама. Самочувствие зафиксировано согласно возрасту. Утверждение, что она потеряла способность двигаться после получения вакцины, исходит от ее родных. Сейчас ее состояние после проведенной операции стабильное», — сообщили в управлении.

Туякбаева Бахыт Жумагалиевна — почетный профессор КНК имени Курмангазы, отличник образования Казахстана, кавалер Ордена святой Софии и ее дочерей Веры, Надежды и Любови, преподаватель отделения «Хоровое дирижирование» музыкального колледжа имени Чайковского в Алматы.

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