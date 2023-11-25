Валерой назвали. Пеликана приютил житель Костанайской области

Пеликана егерь Арыстан Алемгожинов взял на содержание до весны. У него имеются хоть какие-то условия для того, чтобы эта крупная птица могла немного ходить и расправлять крылья.

Обычно пеликаны покидают Костанайскую область в сентябре. В октябре, как говорит Арыстан, их уже здесь нет. Однако именно с этой птицей, что-то пошло не так.

«Ему, видать, сил не хватило… Бывает, птицы, что-то на них влияет. Может цивилизация так влияет на них. Мы ведь ворвались в их стихию, а не они к нам прилетели. Это их земля, по идее», — говорит Арыстан Алемгожинов.

Возможно, предполагает Арыстан, пеликан чем-то болен, или подранен. Его еще обследуют специалисты. А может быть просто он не набрал жира для долгого перелета. Кстати, один из важных вопросов, это то, чем кормить птицу. Ведь она хищник, питается, в основном, рыбой. Есть сведения, что в день, съедает более килограмма. Известны случаи, когда пеликаны ели других птиц и мелких животных, крыс и мышей, если им удавалось поймать их на берегу.

«Да. Сегодня ребята из города, тоже волонтеры, попросил, должны рыбу сегодня передать», — говорит Арыстан Алемгожинов.

Сейчас пеликан живет в старой кухне, пока для него готовят помещение побольше. В комнату Арыстан поставил маслянный обогреватель, для поддержания комфортной для обитателя температуры. Но, все же, говорит егерь, даже после переезда, условия для птицы, будут не совсем комфортными.

«Ну, вот надо ему найти ему достойное содержание, где-нибудь, в таком вольере тёплом. Если есть такие возможности, кто-то может помочь, возьмет его, — привезем, доставим.

— У него и клюв какой острый, видите?!

Даже кличку дали?

Да, кличку ему дали! Валера.

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