Валидаторы в Костанае. Где купить карты для оплаты проезда в автобусе и как изменится тариф?

С 1 ноября в костанайских автобусах оплатить проезд можно будет безналичным способом. Для этого более чем в трехстах автобусах появятся валидаторы, но чтобы им воспользоваться костанайцам необходимо будет приобрести специальную карту. Для тех же, кто будет оплачивать проезд наличными тариф станет единым, независимо от того льготная эта категория или нет, передает alau.kz.

Внедрение электронной оплаты проезда в автобусах давно обсуждаемая тема в Костанае. Изначально планировалось, что валидаторы появятся в каждом автобусе к концу 2019 года, но тогда не нашелся спонсор. В итоге, их установку перенесли на весну этого года. Спонсора нашли — алматинскую компанию. Но вот окончательно договориться так и не удалось, и к этому времени. Сроки опять сдвинулись на конец этого года.

«На сегодняшний день у нас между акиматом города и обслуживающей организацией подписан меморандум трехсторонний о внедрении электронной оплаты проезда в Костанае. Разработан пошаговый план по внедрению электронной оплаты проезда», — рассказал заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата г.Костанай Нуралы Есергепов.

По плану с 1 ноября во всех автобусах как городских, так и пригородных появятся валидаторы. Это более 300 транспортных средств. Валидатор будет крепится около водителя. Что изменится после внедрения такой оплаты проезда? Стоимость тарифа. Но изменится тариф с 1 декабря. Он станет дифференцированным. То есть с начала зимы наличный расчет будет дороже для любых категорий граждан, будь то дети, инвалиды или пенсионеры. Стоимость еще окончательно не утверждена. Но предполагается, что составит 150 тенге. Но для тех у кого будут карты, проезд останется прежним. Кстати, льготным категориям граждан карты будут выдавать.

«Школьникам через отделы образования, пенсионерам через отделы соцзащиты будут предоставлять льготные карты для проезда. Эти карты скорее всего будут бесплатно предоставлять, ну уже скорее всего с определенным пополненным балансом», — пояснил Нуралы Есергепов.

Нуралы Есергепов пояснил, что весь механизм еще прорабатываться. Но чиновники планируют, что карты костанайцы смогут приобрести у водителя, либо в специальных точках продаж. Об этом сообщат позже. Пополнить их можно будет как через банковские мобильные приложения, так и терминалы. Поставка же самих валидаторов запланирована на середину октября.

«После этого начнется монтаж валидаторов, обучение водителей, персонала пользованием этими картами, валидаторами. И после чего уже будет внедрена сама система оплаты проезда», — уточнил Нуралы Есергепов.

Обслуживать валидаторы будут не перевозчики, а алматинская компания, которая и выступила в роли инвестора.

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