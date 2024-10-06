Сетевые преступники каждый раз придумывают разные схемы. Они научились взламывать аккаунты в мессенджере WhatsApp. От имени ваших родственников или друзей приходят сообщения с просьбой одолжить денег.

Многие подвоха не замечают и делают перевод на подставные счета. Также злоумышленники продолжают представляться сотрудниками банков, комитета национальной безопасности, полиции, и «обрабатывают» жертву.

«Вам приходит смс код «Вам доставка». Или приходит в виде звонков, заказывали цветы, зайдите подтвердите, вам нужно пройти по ссылке и дать свое согласие. В таком плане. Чтобы получить их, предлагают пройти по ссылке или предоставить смс-код, ни в коем случае этого делать нельзя. Таким образом мошенники, с помощью ссылок получают доступ к личным данным», — говорит заместитель начальника Южного отдела полиции УП Костаная Дамир Раисов.

Казалось бы, приятный звонок о доставке цветов, может обернуться не очень приятными последствиями.

В полиции отмечают, что с начала года в регионе зафиксировано 977 фактов интернет-мошенничеств. Больше половины приходится на областной центр — 575 случаев.

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