Об обстоятельствах совершения крупного мошенничества рассказали сотрудники управления по противодействию киберпреступности. Жертвой преступников стала жительница Рудного, которая еще недавно имела коттедж. Его стоимость, по словам потерпевшей, оценивалась в 150 миллионов тенге.

В первых числах апреля женщине поступил звонок, якобы от сотрудников «Казпочты», которые сообщили ей о посылке, поступившей на её адрес. Чтобы её получить, необходимо продиктовать код, отправленный рудничанке на телефон. Что она и сделала.

«Спустя некоторое время позвонили сотрудники якобы ЦОНа, и сообщили, что на нее оформляются кредиты, и необходимо это предотвратить, и сказали держать связь с абонентским номером якобы Нацбанка. После чего позвонили лже-сотрудники Нацбанка, и сообщили, что в настоящий момент предотвращают попытки оформления кредита, и чтобы данная женщина следовала инструкциям», — говорит заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Через сутки ей позвонили и сообщили, что коттедж, в котором она проживает, могут продать злоумышленники. Якобы, у тех есть её электронный ключ для доступа к порталу госуслуг. Чтобы этого избежать, необходимо выставить жильё на продажу, и составить якобы фальшивый договор купли-продажи.

«После чего скинули номер риелтора, которому она сообщила, что хочет продать коттедж, в котором проживает. После риелтор приехал с покупателем. Сумма сделки составила 50 миллионов тенге. Данные денежные средства женщина получила, и, следуя инструкции злоумышленников, денежные средства были упакованы в пакет», — рассказал Олжас Магыпаров.

Звонившие убедили женщину, что пакет — это приманка, на которую необходимо поймать мошенников. За деньгами приехал таксист. Больше женщину никто звонками не беспокоил. Она обратилась в полицию, когда поняла, что лишилась и дома, стоимостью в 150 миллионов тенге, и 50 вырученных от его скоропалительной продажи миллионов. Полицейские сейчас стараются установить личности всех, кто был причастен к афере. В очередной раз специалисты по киберпреступности просят не выполнять указания тех, кто звонит вам по телефону, кем бы они не представлялись.



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