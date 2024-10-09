Сообщение для казахстанцев распространила пресс-служба ЕНПФ. В сообщении говорится, что в последнее время отмечены случаи мошеннических действий по отношению к клиентам ЕНПФ. Для этого придумываются различные новые сценарии. Один из них – телефонные звонки вкладчикам и получателям под видом сотрудников Фонда, которые сообщают о якобы неправильных пенсионных отчислениях в ЕНПФ, необходимости посетить его отделение и возможности электронного бронирования очереди с уведомлением через SMS.
В дальнейшем мошенники просят назвать номер талона либо код, пришедший Вам на телефон и подтвердить его. Таким образом они могут получить доступ к Вашим банковским счетам и личным данным.
Во избежание обмана — важно знать: Сотрудники ЕНПФ не обзванивают граждан!
Поэтому необходимо быть бдительными и не сообщать никакие коды посторонним, а также не переходить по незнакомым ссылкам.
Как защитить себя?
- Никогда и никому не сообщайте свои коды и пароли.
- Проверяйте информацию через официальные каналы.
- Если кто-то беспокоит Вас якобы от имени ЕНПФ, просто повесьте трубку и свяжитесь
с Фондом напрямую!
- Не пользуйтесь услугами посредников, обещающих помощь в получении финансовых и
пенсионных услуг, поскольку этим вы доверяете незнакомым людям свои персональные
данные, которыми они могут воспользоваться в корыстных целях.