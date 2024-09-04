Вандала, разбившего 50 вазонов с цветами, задержали в Костанае

Утром 4 сентября очевидец сообщил в полицию о мужчине, раскидавшем клумбы с цветами на проезжую часть на пересечении улиц Абая-Павлова, которые мешали проезду.

Прибывшие на место сотрудники патрульной полиции обнаружили на проезжей части около 50 разбитых вазонов с цветами. Нарушителем оказался 26-летний местный житель, которого полицейские задержали на соседней улице. До этого времени он успел зайти в круглосуточный магазин и умышленно повредить входную дверь.

Медицинским освидетельствованием у него установлена средняя степень опьянения. Он помещен в изолятор временного задержания. Он понесет административное наказание сразу по четырем фактам.

За появление в общественном месте в нетрезвом виде ему уже назначен штраф порядка 19 тысяч тенге. За умышленное повреждение вазонов и двери магазина по каждому случаю в отдельности ему грозит штраф 73 тысячи тенге, либо арест до пятнадцати суток. Более того он будет привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. Процессуальное решение примет суд.

По данным акимата города, ущерб, причиненный нарушителем составил около 360 тысяч тенге.

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