Вандализм в костанайском парке Победы. Начато досудебное расследование

Уголовное дело возбуждено по факту происшествия в костанайском парке Победы. Неизвестные сбили макеты орденов Героев с мемориальных досок под бюстами прославленных участников Великой Отечественной войны.

Звезды пропали с пяти скульптур. Две из них позже были найдены и возвращены на место. Чтобы восстановить целостность остальных композиций, детали необходимо привезти из российского Екатеринбурга, где их изготовят на заказ. Как сообщили сотрудники департамента полиции региона, по данному факту, после сообщения об инциденте в средствах массовой информации, начато досудебное расследование. Дело возбуждено по статье «Вандализм».

Санкция данной статьи Уголовного Кодекса предусматривает несколько вариантов наказания: штраф, в размере от ста до пятисот месячных расчетных показателей; привлечение к общественным работам на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов; исправительные работы на срок от шести месяцев до одного года, либо ограничение свободы на срок до одного года.

Проводится необходимые следственные действия.

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