Вандализм в Лисаковске. Полицейские прокомментировали инцидент

21 сентября около 23:00 часов в отдел полиции города Лисаковск обратилась и.о. директора «Городской центр культуры и спорта» о привлечении к ответственности неустановленное лицо, повредившее перила пандуса около ДК «Союз».

«Данный факт зарегистрирован, сотрудниками полиции принимаются меры по установлению виновного лица, а также свидетелей и очевидцев произошедшего. Также устанавливается сумма причиненного ущерба»,- сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Напомним, вандалы разгромили пандус для инвалидов в Лисаковске.

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