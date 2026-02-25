Агентство по регулированию и развитию финансового рынка обратилось к жителям Казахстана с рекомендациями по защите мобильных устройств от кибермошенничества.

Специалисты отмечают, что злоумышленники всё чаще используют смартфоны граждан как основной канал доступа к финансовой информации. Через вредоносные приложения, поддельные ссылки и фальшивые уведомления мошенники пытаются получить данные для входа в онлайн-банкинг, CVV-коды банковских карт, логины, пароли и другую конфиденциальную информацию.

В результате пользователи рискуют потерять как персональные данные, так и денежные средства.

Что рекомендуют специалисты

Для повышения цифровой безопасности гражданам советуют:

устанавливать антивирусные программы и регулярно обновлять их;

скачивать приложения только из официальных магазинов — Google Play и App Store;

внимательно проверять, какие разрешения запрашивают приложения, и ограничивать доступ к контактам, SMS, микрофону и экрану;

не переходить по подозрительным ссылкам из писем, мессенджеров и push-уведомлений;

использовать сложные и разные пароли для различных сервисов, при необходимости — менеджеры паролей;

не хранить в телефоне фотографии банковских карт, пароли и электронную подпись;

включить блокировку экрана, биометрическую защиту и функцию удалённого удаления данных при утере устройства;

не сообщать коды подтверждения, пароли и другую конфиденциальную информацию по телефону или в мессенджерах, даже если собеседник представляется сотрудником банка или правоохранительных органов.

В агентстве подчёркивают: соблюдение этих простых правил значительно снижает риск цифрового мошенничества и финансовых потерь.

До минус 30 градусов: в регионе сохранится морозная погода В Костанайской области в ближайшие сутки осадков не ожидается. По данным синоптиков, сохранится северо-восточный ветер...

Коммунальное предприятие в Костанайской области снова в списке на продажу Коммунальное предприятие «Лисаковскгоркоммунэнерго» включено в перечень объектов, подлежащих приватизации до 2030 года. Соответствующее решение закреплено...