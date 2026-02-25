Агентство по регулированию и развитию финансового рынка обратилось к жителям Казахстана с рекомендациями по защите мобильных устройств от кибермошенничества.
Специалисты отмечают, что злоумышленники всё чаще используют смартфоны граждан как основной канал доступа к финансовой информации. Через вредоносные приложения, поддельные ссылки и фальшивые уведомления мошенники пытаются получить данные для входа в онлайн-банкинг, CVV-коды банковских карт, логины, пароли и другую конфиденциальную информацию.
В результате пользователи рискуют потерять как персональные данные, так и денежные средства.
Что рекомендуют специалисты
Для повышения цифровой безопасности гражданам советуют:
-
устанавливать антивирусные программы и регулярно обновлять их;
-
скачивать приложения только из официальных магазинов — Google Play и App Store;
-
внимательно проверять, какие разрешения запрашивают приложения, и ограничивать доступ к контактам, SMS, микрофону и экрану;
-
не переходить по подозрительным ссылкам из писем, мессенджеров и push-уведомлений;
-
использовать сложные и разные пароли для различных сервисов, при необходимости — менеджеры паролей;
-
не хранить в телефоне фотографии банковских карт, пароли и электронную подпись;
-
включить блокировку экрана, биометрическую защиту и функцию удалённого удаления данных при утере устройства;
-
не сообщать коды подтверждения, пароли и другую конфиденциальную информацию по телефону или в мессенджерах, даже если собеседник представляется сотрудником банка или правоохранительных органов.
В агентстве подчёркивают: соблюдение этих простых правил значительно снижает риск цифрового мошенничества и финансовых потерь.
