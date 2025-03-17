В Кокшетау мошенники взломали номер воспитателя детского сада и разослали родителям шокирующие сообщения. Одна из матерей, получившая сообщение о гибели своего сына, рассказала о случившемся в видео, которое стало вирусным в Сети. Женщина предупредила казахстанцев о новой схеме аферистов, используя собственный опыт, передаёт BaigeNews.kz.

По словам родительницы, она обычно писала воспитателю в WhatsApp, чтобы узнать, когда ее сын проснется, так как она собиралась забрать его раньше. Однако ответ, который она получила, оказался шокирующим: ей сообщили, что ее ребенок больше не проснется, так как его якобы толкнули в окно.

«Номер телефона воспитателя в детском саду оказывается взломали мошенники. Мысль, что на том конце провода может быть мошенник у меня даже не было. К тому же у Салима в группе есть девочка Милана. Мне кажется у меня поседели волосы на голове. Девочки берегите себя и своих деток», – рассказала женщина.

Не теряя времени, она поспешила в детский сад, где воспитатели были озадачены ее паническим состоянием. Оказавшись на месте, она узнала, что никаких сообщений от воспитателя не отправляли, и вскоре выяснилось, что номер телефона был взломан мошенниками.

В подтверждение своих слов женщина опубликовала скриншоты переписок с другими родителями, которые также получили схожие пугающие сообщения.

В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области сообщили, что заявление по данному факту в органы внутренних дел не поступало, однако информация будет проверена, и если факты подтвердятся, примут соответствующие меры.

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