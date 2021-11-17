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#вашиновости 8 маршрут полный автобус утром

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#вашиновости «Интервал 8-го маршрута полчаса утром, в час пик», — пишет читатель.

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