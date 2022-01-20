вашиновости «Что искали полицейские ночью в микрорайоне «Аэропорт»

Кто-то сообщил, что лежит бесхозная сумка.

На место выехали пожарные, полицейские и скорая помощь. В сумке оказались обычные вещи.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.