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#вашиновости «Что искали полицейские ночью в микрорайоне «Аэропорт»

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Кто-то сообщил, что лежит бесхозная сумка.

На место выехали пожарные, полицейские и скорая помощь. В сумке оказались обычные вещи.

 

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