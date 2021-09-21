вашиновости «Что опять происходит с ценами на овощи?»

«Живём в Заречном, у нас находится КХ. За картошкой приезжает вся область. Каждый день у них повышается цена картошку, 18.09.21 была красная Ред Соня сорт-135 ТГ, а 19.09. уже 140. Сорт тот же, поля те же. На каком основании они поднимают цену??? Это происходит каждый год», -пишет читатель. (орфография и пунктуация автора)

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.