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#вашиновости Что творится на границе?

#вашиновости «Муж уже сутки стоит на границе «Кайрак», и даже на метр не продвинулся. Издеваются над людьми»,- пишет подписчица.

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