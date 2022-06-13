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#вашиновости «Что творится на кладбище?»

#вашиновости

«Это на кладбище за Аэропортом. Что происходит? Почему не убирают?».

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