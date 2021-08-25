вашиновости Деньги за проезд продолжают исчезать, когда я нахожусь дома

#вашиновости #акиматкостанаянемолчи

«Доброе утро, мало того, что с моей карты вчера списали в дневное время за проезд необоснованно 12 раз, так это продолжается до сих пор, видимо моя банковская карта без меня сама ездит в вечернее время и ранним утром. Вопрос кто мне вернёт излишне списанные денежные средства?»,-пишет жительница Костаная.

Напомним, у костанайцев с 24 августа с банковских карт исчезают деньги за проезд.

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