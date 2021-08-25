USD 424.63
EUR 498.13
RUB 5.74
  1. Home
  2. Ваши новости
  3. #вашиновости Деньги за проезд продолжают исчезать, когда я нахожусь дома

#вашиновости Деньги за проезд продолжают исчезать, когда я нахожусь дома

Vinkmag ad

#вашиновости #акиматкостанаянемолчи

«Доброе утро, мало того, что с моей карты вчера списали в дневное время за проезд необоснованно 12 раз, так это продолжается до сих пор, видимо моя банковская карта без меня сама ездит в вечернее время и ранним утром. Вопрос кто мне вернёт излишне списанные денежные средства?»,-пишет жительница Костаная.

Напомним, у костанайцев с 24 августа с банковских карт исчезают деньги за проезд.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Идут атмосферные фронты. Прогноз на 26-28 августа