вашиновости Деньги за проезд продолжают исчезать, когда я нахожусь дома

#вашиновости #акиматкостанаянемолчи
«Доброе утро, мало того, что с моей карты вчера списали в дневное время за проезд необоснованно 12 раз, так это продолжается до сих пор, видимо моя банковская карта без меня сама ездит в вечернее время и ранним утром. Вопрос кто мне вернёт излишне списанные денежные средства?»,-пишет жительница Костаная.
Напомним, у костанайцев с 24 августа с банковских карт исчезают деньги за проезд.
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