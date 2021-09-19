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#вашиновости «Дорога, как после бомбёжки»

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«Как после бомбёжки дорога. что происходит? Когда будет ремонт хотя бы хороший, ямочный?», — пишет подписчик.

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