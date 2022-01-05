вашиновости «ДТП произошло в Костанае»

ДТП произошло на пересечении улиц Баймагамбетова-Л.Беды. Минивэн столкнулся с Ауди при повороте налево.

Водители получили травмы. Вызвали на место скорую помощь. Медики оказали медпомощь. После чего прибыли и сотрудники полиции.

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