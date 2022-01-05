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#вашиновости «ДТП произошло в Костанае»

Фото очевидца

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ДТП произошло на пересечении улиц Баймагамбетова-Л.Беды. Минивэн столкнулся с Ауди при повороте налево. 

Водители получили травмы. Вызвали на место скорую помощь. Медики  оказали медпомощь.  После чего прибыли и сотрудники полиции.

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