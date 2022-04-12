вашиновости Два алабая напали на собаку. Она не выжила

#вашиновости 10 апреля в 06:50 моя мама выгуливала собаку, у нас обычная дворняжка, по улице Абая 23, рядом денерный киоск.

Мама назад не обращала внимания, и сзади на нашу собаку набросились два больших алабая: один белый высокий, второй чуть поменьше потемнее. Спасибо большое не известному мужчине на белом джипе. Может быть если он найдётся, сказать личное огромное спасибо, и нужны ваши показания, возможно, если есть видеорегистратор. Девушка, которая работает в данной денерной завела маму с собакой, помогла занести собаку, закрыть раны. Собака была настолько разодрана. Прожила наша собака ровно 14 часов. Она всеми силами боролась за свою жизнь, но ей было это очень тяжело. Переломы ребер, укусы не совместимые с жизнью. Эти собаки спокойно продолжили путь вниз к Емшану. Возможно кто-то их уже видел или знает чьи они Берегите себя и своих детей. Очень страшно… Ведь они могут где-нибудь разорвать так и ребенка», — написала Валерия Чикаева.

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