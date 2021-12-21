USD 436.35
EUR 491.33
RUB 5.88
  1. Home
  2. Ваши новости
  3. #вашиновости Ехать с открытыми дверями в автобусе. Это нормально?

#вашиновости Ехать с открытыми дверями в автобусе. Это нормально?

Vinkmag ad
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Кто будет исполнять обязанности министра здравоохранения Казахстана?
Следующая новость

День зимнего солнцестояния: зеркальная дата, которая исполняет желания