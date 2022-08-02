вашиновости «Газ будут отключать или нет?»

#вашиновости

«У меня постригаются газовики. Они сказали, что газ домам не будут отключать. Отключат только крупные предприятия. Только 150 предприятий. Они завтра будут с утра ездить и отключать эти объекты. А потребителям не будут. Если газ отключить, это будет всем плохо. Газа хватит до Костаная на 9 дней. И за 9 дней постараются уложится по ремонту. Мне это сказали именно газовики», — вот такое сообщение пересылают.

Официальной информации от госорганов пока не поступало.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.