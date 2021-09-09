вашиновости Где Культура водителей и соблюдение ПДД?

#вашиновости «Водитель из второго ряда поворачивает направо. Где Культура водителей и соблюдение ПДД?»,- пишет подписчик. #алаукз #алаутв

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