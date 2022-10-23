вашиновости Гололёд. Не посыпают дороги

#вашиновости «Акмолинская область, Костанайская область заехали 23 октября. Дороги не посыпают», — пишет подписчик. https://alau.kz/wp-content/uploads/2022/10/whatsapp-video-2022-10-23-at-12.49.29.mp4 https://alau.kz/wp-content/uploads/2022/10/whatsapp-video-2022-10-23-at-12.49.30.mp4 Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.