USD 472.93
EUR 466.31
RUB 7.8
kk ru en
  1. Home
  2. Ваши новости
  3. #вашиновости Гололёд. Не посыпают дороги

#вашиновости Гололёд. Не посыпают дороги

#вашиновости «Акмолинская область, Костанайская область заехали 23 октября. Дороги не посыпают», — пишет подписчик.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

Код этого блока:


Предыдущая новость

Провокационные призывы. Генпрокуратура РК сделала заявление
Следующая новость

Пенсия за счет родственника и возврат денег в ЕНПФ: финрегулятор утвердил правила