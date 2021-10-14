вашиновости «Горячая вода холодная и отопления нет

#вашиновости «Пришли домой, а отопления нет. Горячая вода вместо этого холодная. Центр. У кого ещё так сегодня?»,-спрашивает подписчик. #алаукз #алаутв

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