USD 425.77
EUR 494.28
RUB 5.95
  1. Home
  2. Ваши новости
  3. #вашиновости «Горячая вода холодная и отопления нет

#вашиновости «Горячая вода холодная и отопления нет

Vinkmag ad

#вашиновости «Пришли домой, а отопления нет. Горячая вода вместо этого холодная. Центр. У кого ещё так сегодня?»,-спрашивает подписчик. #алаукз #алаутв

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

25 смертей: депутаты призвали ограничить ввоз электросамокатов в Казахстан
Следующая новость

В Рудном женщина выпала с балкона четвертого этажа