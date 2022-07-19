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#вашиновости Хочу пожаловаться. Достали мотоциклисты!

#вашиновости «Хочу пожаловаться. Достали мотоциклисты! 2:00 ночи, а они гоняют по городу. Жара, дома окна открыты, людям на работу..это просто жесть. Я не могу спать..Есть же время тишины..Всю ночь рык моторов!!!»,-пишет подписчица.#алаутв #алаукз

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