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#вашиновости Это ужас. Посмотрите где занимаются легкоатлеты

Кадр из видео

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«Мы боремся с бедами такими уже не первый год. Это подвал школы номер 7. Там занимаются легкоатлеты. Они показывают результаты отличные на республиканских чемпионатах. Ну сил нет больше с этим бороться», — пишет читатель Ирина Кузьмич.

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