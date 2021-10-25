вашиновости Это ужас. Посмотрите где занимаются легкоатлеты

«Мы боремся с бедами такими уже не первый год. Это подвал школы номер 7. Там занимаются легкоатлеты. Они показывают результаты отличные на республиканских чемпионатах. Ну сил нет больше с этим бороться», — пишет читатель Ирина Кузьмич.

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