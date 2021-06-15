вашиновости Хулиганство! Цветы срывает костанаец — видео

«Уже устали высаживать цветы, все это происходит неоднократно. Мы думаем всем приятного идти по городу и наслаждаться цветущими клумбами, но видимо некоторым гражданам это режет глаз и они безжалостно все это портят! Это произошло 14.06.2021 в 05 часов 33 минуты утра»,-пишет подписчица