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#вашиновости «Наличную оплату возвращают в автобусах?»

inbusiness.kz

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#вашиновости «Нам водители сказали, что возвращают наличную оплату в автобусах. Как так? Зачем карты покупали?», — спрашивает подписчица.

В акимате Костаная прокомментировали сообщения, поступающие от жителей областного центра.

«Серверы Alem Pay находятся в городе Алматы.  Там интернет полностью не восстановлен. Как только доступ в интернет полностью восстановится, электронная система оплаты проезда возобновится. Валидаторы временно не работают на период действия ЧП, как было сообщено ранее. Это официальная информация», — сообщили в пресс-службе акимата Костаная.

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