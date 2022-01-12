вашиновости «Наличную оплату возвращают в автобусах?»

#вашиновости «Нам водители сказали, что возвращают наличную оплату в автобусах. Как так? Зачем карты покупали?», — спрашивает подписчица.

В акимате Костаная прокомментировали сообщения, поступающие от жителей областного центра.

«Серверы Alem Pay находятся в городе Алматы. Там интернет полностью не восстановлен. Как только доступ в интернет полностью восстановится, электронная система оплаты проезда возобновится. Валидаторы временно не работают на период действия ЧП, как было сообщено ранее. Это официальная информация», — сообщили в пресс-службе акимата Костаная.

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