вашиновости «Нам отказывают из-за прописки. В какую школу тогда отдавать ребенка?»

#вашиновости «Наш дом находится на улице Павлова в центре.

Самая ближайшая от нас школа — это #2. Нам отказано из-за прописки. Хочу отдать ребёнка в эту школу, вторая школа ближе. В первую школу далеко. Я забочусь о безопасности ребёнка. Но я знаю, что в независимости от прописки ребёнок может идти в школу. Так куда нам идти?»,- пишет подписчица.

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